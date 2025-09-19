Kiracılar ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir Yargıtay kararı gündeme geldi. Kiracının, sözleşmede belirtilen kira süresi dolmadan evi boşaltması sonrası açılan dava, yerel mahkeme kararının temyiz edilmesiyle Yargıtay’a taşındı. Sonuç, kiracılar için ciddi bir uyarı niteliğinde.

YEREL MAHKEME KARARI TEMYİZ EDİLDİ

Bir kiracı, 2 yıllık kira süresi tamamlanmadan evi boşaltınca ev sahibi kira ve aidat bedellerinin tahsili için dava açtı. İlk derece mahkemesi, sözleşmede yer alan “3 ay önceden ihbar” şartına dayanarak davayı kısmen kabul etti. Ancak ev sahibi kararı temyiz edince dosya Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

YARGITAY'IN KARARI: ERKEN TAHLİYEDE SORUMLULUK DEVREDE

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi dosyayı inceleyerek önemli tespitlerde bulundu:

Erken tahliye: Kiracının kira süresi dolmadan evi boşaltması erken tahliye olarak kabul edildi.

Kiracının kira süresi dolmadan evi boşaltması erken tahliye olarak kabul edildi. Makul süre sorumluluğu: Kiracı, evin benzer koşullarda yeniden kiraya verilebileceği makul süre boyunca kira ve aidat ödemekle yükümlü.

Kiracı, evin benzer koşullarda yeniden kiraya verilebileceği makul süre boyunca kira ve aidat ödemekle yükümlü. İhbar şartı geçersiz: Sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar şartı, yalnızca kira süresi tamamlandıktan sonra fesihlerde uygulanabilir; süresi dolmadan yapılan tahliyelerde geçerli değil.

KİRACILARA UYARI NİTELİĞİNDE KARAR

Hukuk uzmanlarına göre karar, emsal niteliği taşıyor ve kiracılar açısından uyarıcı bir rol oynuyor. Artık kira süresi dolmadan evi haksız yere boşaltan kiracılar, ev yeniden kiraya verilene kadar kira ve aidat ödemekle yükümlü olacak.