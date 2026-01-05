2026 yılı dev bir organizasyonla start alıyor... Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Samsunspor’un yer aldığı Turkcell Süper Kupa’nın ilk heyecanı Gaziantep’te başlayacak. Cimbom ile Fırtına yarı őnalde kozlarını paylaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmanın kazananı 10 Ocak’ta oynanacak őnale adını yazdıracak. Diğer yarı final müsabakası ise yarın Fenerbahçe ile Samsunspor arasında Adana’da oynanacak.

FIRTINA’DA EKSİK ÇOK

Maç öncesinde Trabzonspor’da bir hayli eksik var. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Okay, Baniya, Edin Visca, Savic ve Mustafa Eskihellaç bugün oynayamayacak. Konyaspor’la anlaşan Arif Boşluk ile Afrika Kupası’nda bulunan Oulai ve Paul Onuachu kadroda yer almadı. Nwakaeme’nin kadroya dahil edilmesi dikkat çekti. Galatasaray’da İsmael Jakobs ve Victor Osimhen yok. Afrika Kupası’ndan dönen Gabonlu Mario Lemina ise Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı.

EREN SAHAYA İNİYOR

Bahis soruşturması kapsamında TFF’den 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, 57 gün sonra maça çıkıyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un kadroya aldığı Eren’in bugünkü maçta süre alması bekleniyor. Deneyimli futbolcu, en son 9 Kasım’da Kocaeli deplasmanında forma giymişti.

FORMA SERDAR SAATÇI'NIN

Trabzonspor'da Stefan Savic’in sakatlığında Serdar Saatçı, ilk 11’de şans bulacak. Teknik Direktör Fatih Tekke, Batagov ile birlikte Serdar’ı oynatacak. Savunmanın sağında Ozan Tufan’ın olması beklenirken sol bekte ise Pina’nın görev yapacağı kaydedildi.

LEMINA KADROYA GİRDİ

Gabon Milli Takımı’nın Afrika Kupası’nda gruptan çıkamamasının ardından Türkiye’ye dönen Mario Lemina’ya dinlenmek yasak. Önceki gün idmana çıkan yıldız futbolcu, dün takımla birlikte Gaziantep’e gitti. Ayrıca izni sona eren Lucas Torreira da kadroda.