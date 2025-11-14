Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump’ın eylül ayında imzaladığı kararname kapsamında bakanlık binasında resmi değişikliğe gidildiği belirtildi. Buna göre, iki ana girişte yer alan eski bronz levhalar kaldırılarak, “Savaş Bakanlığı” ibaresinin yer aldığı yeni tabelalar takıldı.

BAKAN HEGSETH TABELAYI KENDİSİ TAKTI

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yeni levhayı kendi elleriyle vidaladığı görüldü. Hegseth, bu hamlenin sembolik önemine dikkat çekerek:

“Bu kapıdan giren herkes, bakanlığın isminin değiştirilmesi konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu bilmeli.” ifadelerini kullandı.

KÖKLERİ 1789’A UZANAN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

1789’da kurulan ve uzun yıllar “Savaş Bakanlığı” adıyla faaliyet gösteren kurum, 1947’de çıkarılan yasa ile “Savunma Bakanlığı” adını almıştı. Trump, eylül ayında imzaladığı kararname ile ismin tekrar “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirilmesi sürecini başlatmış ve gerekli düzenlemeler için Kongre’ye başvuracaklarını açıklamıştı.