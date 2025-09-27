Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe merkezindeki Necmettin Erbakan Caddesi’nde ağaç katliamı yapıldı.

Cadde üzerinde yürütülen proje çalışması kapsamında kaldırım kenarına denk gelen 40-50 yıllık çam ağaçları gece saatlerinde sessiz sedasız kesildi.

Özellikle gece saatlerinde yapılan kesim işlemleri, kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığı tartışmalarına neden oldu.

AĞAÇLARI KARAYOLLARI KESMİŞ

Kesilen ağaçlarının yerine başka ağaç dikilip dikilmeyeceği, konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili MHP’li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı yazılı bir açıklama yaparak, ağaçların Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kesildiğini belirtti.

KARAYOLLARI YETKİLİLERİ YALANLADI

Karayolları yetkilileri ise MHP’li Belediye Başkanı Aynacı’yı yalanlayarak cadde üzerinde, ağaçları kesmediklerini belirtti.

Yetkililer ayrıca, karayollarının çam ağaçlarını kesmeden, kökünden sökerek, ağaca zarar vermeden, başka alanlara nakil edilerek, yeniden ağacın yaşamasını sağladıklarını, böyle bir yöntem uygulamadıklarını, müdahale gerekseydi, bunun ancak ağaç söküm makinesi ile yapılabileceğini vurguladı.

50 yıllık ağaçların hangi kurum tarafından kesildiği merak konusu oldu.