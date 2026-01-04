Ali Can POLAT

Özellikle otoyol ve köprüleri yapan ve işleten firmalara verilen garanti araç geçiş sayısı, öylesine yüksek ki bu yolların kullanımı sürekli artsa da garanti ödemeleri de aynı hızla artıyor.

101 MİLYAR TL AYRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün köprü ve otoyollardan geçen araç istatistiklerini paylaştı. 2025’te ülkedeki tüm otoyol ve köprülerden 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi yapıldığını söyleyen Uraloğlu, bu geçişlerin yarısına yakınının (536 milyon 430 bin 450 araç) KÖİ projelerinden yapıldığını belirtti. 1 yılda yarım milyardan fazla aracın kullandığı köprü ve otoyollara geçiş yapan araçların yanı sıra devlet de garanti ödemesi olarak 60.5 milyar TL harcadı. Önümüzdeki yılın bütçesinde ise 101 milyar 302 milyon TL para ayrıldı.

Bakan Uraloğlu, istatistiklerin yer aldığı sosyal medya paylaşımında “2025 yılı ulaştırma verilerimiz, Türkiye’nin her geçen gün artan hareketliliğini ve gücünü ortaya koydu” ifadelerini kullanarak artan hareketlilikle övündü. Ancak artan garanti ödemelerine ve şirketlerin cebine giren milyarlara değinmedi.

Milletin bütçesini rehin alıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, garanti ödemelerine dair yaptığı değerlendirmede, “Gerçekleşmeyen garantiler nedeniyle 2027 yılı için 125 milyar TL, 2028 yılı için de 150 milyar TL kaynak öngörülüyor. Biz bu projelerin yapılmasına değil, yapılma modellerine karşıyız. Çünkü bu projelerin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini ipotek, milletin bütçesini rehin aldığı çok açık” dedi.

ŞİRKETLER PARA BASACAK

KÖİ projelerini 536 milyon aracın kullanmasına rağmen, garanti sayıları tutmadı. 2026’da 101 milyar 302 milyon TL 2027’de ise 125 milyar TL daha garanti ödemesi olarak şirketlerin cebine girecek.