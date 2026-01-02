Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Yarım saatlik tuvalet tesisatı işi için 18 bin lira alan firma hakkında idari işlem başlatıldığını açıkladı. Aileden alınan fazla tutar da iade edildi.

Kaplan, "Esenler’de bir vatandaşımızdan tesisat hizmeti karşılığında fahiş bir bedel talep edildiğine ilişkin başvuru üzerine İl Ticaret Müdürlüğümüzce derhâl harekete geçilmiş; yerel kurumlarla sağlanan koordinasyon kapsamında, Esenler Belediyesi’nin de hassasiyeti ile, yapılan müdahale neticesinde vatandaşımızın mağduriyeti giderilmiş, fazla tahsil edilen tutarın iadesi sağlanmıştır." dedi.

Kaplan, "Fahiş fiyat uygulamasına yönelen firma hakkında ise gerekli idari işlem başlatılmıştır. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve hakkını korumak; fırsatçılığa, keyfîliğe ve haksızlığa asla geçit vermemek konusundaki kararlılığımız tam ve kesindir." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Esenler'de tıkanan tuvaletini açtırmak için internetten bulduğu tesisatçı firmasına yarım saatlik iş için 18 bin TL ödeyince büyük şok yaşadı.

Yıldız, “Yarım saatlik işin sonunda ‘ücreti alabilir miyiz?’ dediler. Ne kadar olduğunu sorduğumda 18 bin lira dediler. Hayatımın şokunu yaşadım” dedi.Bir çocuğu engelli olan ve geçimini engelli maaşı ile evde bakım desteğiyle sağladığını söyleyen Yıldız, “O para benim kira paramdı. Zor geçiniyoruz, çok çaresiz kaldım" diye konuştu. Yıldız parayı arkadaşlarından borç aldığını söyledi.Yıldız, aynı hizmet için verilen fiyatların en fazla 5 bin lira olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı.