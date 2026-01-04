Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın saat 10.00'da duyuracağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte 16 milyonu aşkın emeklinin maaşına yapılacak enflasyon zammını da resmen ilan etmiş olacak.



Ekonomistlerin beklentisine göre yarın duyurulacak verinin yüzde 1'in altında gelmesi kuvvetle muhtemel. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 12.20 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklisi içinse toplu sözleşme payı ile birlikte emekli zammının yüzde 18'i aşacağı düşünülmekte.

AKP'NİN EMEKLİ KARARI KULİSLERDEN SIZDI



Öte yandan milyonlarca emeklinin gözü kulağı, iktidarın vereceği refah payı kararında. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AKP, bu yıl da geçmiş yıla benzer şekilde refah payı kararı almayacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamı, SGK mevzuatı gereği emeklilerin doğrudan kök aylıklarına yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DA AYNI ZAM YAPILACAK



Temmuz ayında 16 bin 881 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşındaki artış içinse enflasyon verisi referans alınacak. Ocak ayının ikinci haftasında Meclis'e sunulacak düzenleme ile, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam aynı şekilde en düşük emekli maaşına ilave edilecek.



Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 18 bin 950 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.