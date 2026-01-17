Yılbaşından sonra açıklanan yeni ödeme modellerinin kamuoyuna yansıtıldığı gibi olmadığını belirten esnaf kuryeler, yarından itibaren üç gün boyunca kontak kapatma kararı aldı.

ZAMMA TEPKİ KONTAK KAPATMA

2026’nın başıyla birlikte paket başı ücretler, kilometre ödemeleri ve haftalık bonuslarda artış yapıldığı duyuruldu. Ancak kuryeler, bu artışların matematiksel düzenlemelerle olduğundan yüksek gösterildiğini, fiili kazançların ise 2025 seviyesinin üzerine çıkmadığını savunuyor. Kuryelere göre sahadaki yoğunluk, sipariş dağılımı ve çalışma saatlerinin belirsizliği nedeniyle vaat edilen gelirlerin ulaşılamaz hale geliyor.

KURYELER BİR AYDA NE KADAR KAZANIYOR?

Bazı platformlar, haftada 200 paket teslim eden bir kuryenin ortalama 30 bin lira kazanabileceğini, bunun aylık brüt 120 bin liraya denk geldiğini açıklıyor. Ayrıca 2 kilometre üzerindeki teslimatlar için yüzde 60’ı aşan artışlar ve belirli hedeflerin aşılması halinde haftalık bonus ödemeleri öne çıkarılıyor.

Kuryeler ise bu hesaplamaların ideal koşullara göre yapıldığını, sahada böyle bir düzenin bulunmadığını ifade ediyor.

KURYELER BÜTÜN MASRAFLARINI KENDİ KARŞILIYOR

Esnaf kurye olarak çalışanlar, sabit bir mesaiye sahip olmadan tamamen teslimat sayısına bağlı gelir elde ediyor. Motosiklet alımı, ekipman, yakıt, bakım-onarım, sigorta, BAĞ-KUR primleri, muhasebe ücretleri ve vergi yükümlülüklerinin tamamının kuryeler tarafından karşılandığına dikkat çekiliyor. Kuryelere göre bu giderler düşüldüğünde açıklanan kazanç tabloları gerçeği yansıtmıyor.

ÜÇ GÜNLÜK KONTAK KAPATMA EYLEMİ YARIN BAŞLIYOR

Bu gerekçelerle kuryeler, 18-19-20 Ocak tarihlerinde kontak kapatarak paket dağıtımı yapmama kararı aldı. Eylemin tüm kuryeleri kapsamadığı, katılmayanların kendi çalışma planları doğrultusunda teslimatlara devam edebileceği belirtiliyor.