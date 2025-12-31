Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren kritik bir kararı hayata geçiriyor.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren uygulama, 1 Ocak 2026’dan itibaren belirli Android ve iOS sürümlerinin altındaki cihazlarda çalışmayı tamamen durduracak.

WHATSAPP HANGİ SÜRÜMLERDE ÇALIŞMAYACAK?

Yapılan açıklamaya göre WhatsApp, Android 5.0 ve altı ile iOS 15.1’in altında kalan işletim sistemlerine sahip telefonlarda artık destek sunmayacak. Bu tarihten sonra söz konusu cihazlarda uygulama açılmayacak, mesaj gönderme ve alma işlemleri yapılamayacak.

KARARIN ARKASINDA NE VAR?

Meta yetkilileri, bu adımın temel nedeninin güvenlik açıkları ve teknik sınırlamalar olduğunu vurguluyor. Eski işletim sistemleri, WhatsApp’ın yeni özelliklerini ve güvenlik güncellemelerini destekleyemediği için belirli aralıklarla destek kapsamı dışına çıkarılıyor.

Uzmanlar ise kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına cihaz uyumluluğunu kontrol etmeleri ve mutlaka sohbet yedeklemesi yapmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE'DE HANGİ KULLANICILAR ETKİLENECEK?

Türkiye’de hâlâ aktif olarak kullanılan birçok eski model telefon bu karardan doğrudan etkilenecek. Özellikle ikinci telefon olarak kullanılan ya da uzun süredir yenilenmeyen cihazlarda WhatsApp erişimi tamamen sona erecek.

WHATSAPP'IN ARTIK ÇALIŞMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ

2026 itibarıyla destek kapsamı dışında kalacak öne çıkan modeller şöyle:

Apple: iPhone 5, 5c, 5S, 6 ve 6 Plus

Samsung: Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Ace 3, S4 Mini, Trend ve J2

Sony: Xperia Z2, Xperia Z3

Huawei: Ascend Mate, G740, D2

LG: Optimus L3 II, L5 II, F5, L7 II

WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların, 1 Ocak 2026 öncesinde cihazlarını güncellemesi ya da daha yeni bir modele geçmesi gerekiyor.

Aksi halde mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama dahil tüm WhatsApp hizmetlerine erişim tamamen kesilecek.