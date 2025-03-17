Günlerdir Türkiye'nin tamamında etkili olan güneşli hava, yerini sert ve yağışlı bir havaya bırakacak.



Meteoroloji kaynakları, birçok şehirde sıcaklık geçişlerinin 20 dereceyi bulacağını belirtirken, paylaşılan 5 günlük 'Hava Tahmin Raporu' ile 34 şehir için kar yağışı uyarısı yapıldı.

KAR BEKLENEN ŞEHİR SAYISI 34'E YÜKSELDİ



Geçtiğimiz hafta 22 şehir için kar yağışı uyarısında bulunan MGM, güncellediği raporlar ile yağış beklenen il sayısını 34'e yükseltti.



Çarşamba gün boyunca etkili olması beklenen yağışların, salı gecesi itibarıyla kuzey kesimlerinde başlaması beklenirken, kar yağışı beklenen 34 şehrin listesi de belli oldu.

İşte MGM'nin paylaştığı haritaya göre salı gecesi başlayacak ve 19 Mart 2025 tarihinde etkili olacak kar yağışının beklendiği 34 şehir:



- Bursa

- Bilecik

- Kütahya

- Burdur

- Uşak

- Eskişehir

- Afyonkarahisar

- Isparta

- Konya

- Karaman

- Bolu

- Ankara

- Karabük

- Kastamonu

- Çankırı

- Kırıkkale

- Kırşehir

- Nevşehir

- Aksaray

- Niğde

- Kayseri

- Yozgat

- Çorum

- Amasya

- Tokat

- Sivas

- Gümüşhane

- Erzincan

- Bayburt

- Bitlis

- Ardahan

- Ağrı

- Kars

- Erzurum