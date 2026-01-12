Yurt genelinde birçok kentte kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, bugün çeşitli illerde okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve velilerin “Yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, 13 Ocak için ilk resmi açıklama Tunceli’den geldi.

TUNCELİ’DE EĞİTİME 2 GÜN ARA

Tunceli Valiliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışının şiddetini artırmasının ve buzlanma riskinin beklendiğini açıkladı. Bu kapsamda, il genelinde 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, üniversite öğrencilerinin de senato kararıyla tatil kapsamına alındığı belirtildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu olan kadın çalışanların da söz konusu iki gün boyunca idari izinli sayılacağı ifade edildi.