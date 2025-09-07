İstanbul yarın sabaha alışılmışın dışında bir düzenle uyanacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde, trafikte yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak için okullarda ders zili saat 08.00 yerine 10.00’da çalacak.

YOĞUNLUK İÇİN ÖNLEM ALINDI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergâhlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçebilmek için 8 Eylül Pazartesi günü okullarda eğitim-öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

18 MİLYON ÖĞRENCİ YOLLARDA OLACAK

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yapmasıyla başlayacak. Bu yıl açılacak yeni okullarla birlikte toplam 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte eğitim verilecek.

İŞTE YENİ DÖNEMİN TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı için tatil takvimini de duyurdu.

-Birinci ara tatil: 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

-Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026 arasında olacak.

İkinci dönem: 2 Şubat’ta başlayacak, 26 Haziran 2026’da sona erecek.

-İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.