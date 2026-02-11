İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde perşembe gününden itibaren hava koşullarının sertleşeceğini duyurdu.

LODOS 60 KM HIZLA ESECEK

Yapılan son tahminlere göre, rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetlenerek saatte 30 ile 60 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınayla birlikte şehir genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA ISINACAK

Şubat ayının ilk haftalarında mevsim normallerinin altında seyreden ve 7-10 derece civarında ölçülen hava sıcaklıklarında ise radikal bir değişim yaşanacak. AKOM raporuna göre, fırtınanın taşıyacağı ılık hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hızla artacak. Hafta sonu itibarıyla termometrelerin 18 dereceyi göstermesi ve İstanbul'da kısa süreli bir bahar havasının etkili olması öngörülüyor.

AKOM tarafından paylaşılan 12-17 Şubat tarihlerini kapsayan detaylı hava durumu verileri şu şekilde:

12 Şubat Perşembe: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

13 Şubat Cuma: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

15 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

16 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı