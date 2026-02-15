Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 400 bin TL'nin üzerinde limite sahip kredi kartları için kısıtlamaya gidileceğini duyurmuştu.



Bankalara iletilen talimatta, bu sınırın üzerindeki kartların limitlerinde yüzde 50 ila 80 arasında düşüş yapılması talep edilirken, söz konusu kısıtlamalar için bankalara 15 Şubat 2026 tarihine kadar süre tanınmıştı.

KISITLAMALAR PAZARTESİ BAŞLAYACAK



Bazı bankalar limit düşürme işlemlerine erkenden başlarken, çok sayıda banka kısıtlamalar için son güne kadar işlem yapmadı. Pazartesi itibarıyla bankaların peş peşe kredi kartı limitlerinde kısıtlamaya gitmesi beklenirken, düzenlemeden etkilenecek vatandaşlara SMS ve mail yoluyla bilgilendirme yapılacak.



ATM'YE KARTINI TAKAN UYARI EKRANINI GÖRECEK



Ayrıca limit değişikliğinden etkilenen müşteriler, kredi kartları ile ATM'den yapacakları ilk işlemde limitlerinin düşürüldüğüne dair uyarı yazısı ile karşılaşacak.

Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılacak nakit avans işlemelerinde de kullanıcılara kredi kartı limitlerindeki değişikliğin nedenini açıklayan bir uyarı metni gösterilecek.



GELİRE GÖRE LİMİT İŞLEMİ UYGULANACAK



400 bin TL üzerinde limite sahip kredi kartlarına yapılacak sınırlama işleminin yanı sıra bankalar, 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm kredi kartı limitleri için müşterilerin aylık gelirini dikkate alan bir sınırlama uygulayacak.



Kredi kartı alındıktan sonraki ilk 2 yıl için tavan limit, müşterinin aylık gelirinin iki katı olacak. Daha uzun süreli kredi kartlarında ise bu sınır aylık gelirin 4 katına kadar yükselebilecek.



Örneğin 2026 yılında asgari ücret kazanan bir vatandaş, kredi kartı limitini en çok 112 bin TL olarak belirleyebilecek. Ayrıca müşterilerin kredi kartı limit artış taleplerinde aylık gelirlerini kanıtlayacak şekilde belge sunması zorunlu olacak.