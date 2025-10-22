Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmişti.

"ŞAHİN BİR İNDİRİM OLACAK"

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, tüm piyasanın merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı hakkında öngörülerini tgrthaber.com'a açıkladı.

Eryılmaz, "Bir indirim olacak ama şahin bir indirim olacak. Dolayısıyla bunu metinden okuyacağız" diyerek, Merkez Bankası'nın güçlü bir sinyal verebileceğinden bahsetti.

"BU SORUNUN CEVABI ÖNEMLİ"

Ekonomist Filiz Eryılmaz, "Merkez Bankasından 100 ya da 150 baz puanlık bir indirim bekliyorum. Açıkçası her ikisi de olabilir. Eğer merkez bankası daha güçlü bir sinyal vermek isterse 100 baz puan indirim gelebilir. Biraz daha pozitif güçlü reel pozitif faiz veriyoruz diyerek reel sektörü önceliklendirecekse 150 baz puan indirim gelebilir" dedi.

Eryılmaz, "Tabii ki politika metni de burada çok önemli. Metin oldukça şahin ama ekim ayı enflasyonuna ilişkin piyasayı yönlendiren bir duruşu olacak mı? Bu sorunun cevabına bakıyor olacağız özellikle ilk paragrafta" diyerek beklentisini dile getirdi.

Zaten metnin oldukça sıkı tedbirler içerdiğinden bahseden Eryılmaz, gerektiğinde faiz artışı yapılabileceği anlamı veren dolaylı bir ifade olduğunu ancak Merkez Bankası'nın biraz daha güçlü bir sinyal vermek isteyebileceğini ifade etti.

METİNDEN ÇIKACAK DETAYLAR ÖNEMLİ

Eryılmaz, "Dolayısıyla daha şahin bir metin olacak mı burayı da takip edeceğiz" dedi. Eryılmaz, genel beklentisini ise “Bir indirim olacak ama şahin bir indirim olacak. Dolayısıyla bunu metinden okuyacağız” sözleriyle özetledi.