Aralık ayının ilk haftasında TBMM’de kabul edilen ve 19 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile emeklileri ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25’inci maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na “Ek Madde 24” eklendi.

Yeni maddeye göre, SGK’dan emekli aylığı, geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri alan kişilerin, kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim ve genel sağlık sigortası (GSS) borçları, maaşlarından kesinti yoluyla tahsil edilecek.

KESİNTİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Prim borcu olduğu emekli olduktan sonra tespit edilen kişilerin aylıklarından, ocak ayı itibarıyla kesinti yapılmaya başlanacak. Kesinti oranı ise emekli aylığının yüzde 25’ini aşamayacak.

Bu uygulama özellikle SSK ve Emekli Sandığı kapsamından emekli olanları ilgilendiriyor. Çünkü bu gruptaki sigortalıların emeklilik başvurusu sırasında geçmişe dönük prim borçları detaylı şekilde sorgulanmadan maaş bağlanabiliyor. Bu nedenle bazı emeklilerin prim borçları, yıllar sonra ortaya çıkabiliyor.

Öte yandan BAĞ-KUR kapsamında emekli olanlar için durum farklı. BAĞ-KUR’luların emekli aylığı alabilmesi için tüm prim ve GSS borçlarının tamamen ödenmiş olması şartı aranıyor. Bu nedenle BAĞ-KUR emeklileri bu yeni kesinti uygulamasından etkilenmeyecek.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, geçmişte işten ayrıldığı dönemde GSS borcu oluşan ve daha sonra yeniden çalışarak emekli olan çok sayıda kişinin borcu, emeklilikten sonra tespit ediliyor.

KAÇ EMEKLİ ETKİLECEK, BORÇ TUTARI NE KADAR?

SGK verilerine göre, prim borcu olduğu sonradan tespit edilen emekli sayısı 1,3 milyona ulaşıyor. Bu emeklilerin toplam prim borcu ise 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 2,9 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Yeni düzenleme ile bu borçların önemli bir bölümünün maaş kesintisi yoluyla tahsil edilmesi hedefleniyor.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA KAPSAMA ALINDI

Düzenleme yalnızca emekli aylıklarıyla sınırlı değil. Dul ve yetim aylığı alanlar da bu uygulamadan etkilenecek. Vefat eden sigortalının geçmişte prim borcu olduğunun sonradan ortaya çıkması halinde, hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylıklarından da yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek.

Yeni uygulama, özellikle sabit gelirli emekliler açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir süreci beraberinde getirirken, uzmanlar emeklilerin e-Devlet ve SGK kayıtlarını düzenli kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.