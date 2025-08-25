İstanbul Boğazı’nda dün yapılan 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’dan haber alınamıyor. Yarış, Beykoz Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme’de sona ererken, 3 bin sporcudan yalnızca Svechnikov’un karaya çıkmadığı fark edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda arama çalışması başlattı.
Svechnikov’un cumartesi günü İstanbul’a gelerek Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.