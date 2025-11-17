Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Aliye Göksel Çetin ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti ve performansıyla programa damga vurdu.

Üniversitede doktorluk okuyan 3. sınıf öğrencisi yarışmacının 500 bin TL değerindeki, "Hangisi 'Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?" sorusuna ne yanıt vereceği merak edildi.

Yarışmacı bir süre düşündü ve verdiği kararla herkesi şaşırttı. Yarışmadan çekilen yarışmacı Milyoner'e devam etseydi 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanacaktı.

"Hangisi 'Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?" sorusunun cevabı Kırık Kalp Sendromu olacaktı.