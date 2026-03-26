Yarışmaya kendini tanıtmakla başlayan Talha Özkaynak Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi ve Sosyoloji 4. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi ve ''22 yaşındayım'' deyince hem Oktay Kaynarca'yı hem de ekran başındakileri şaşırttı.

OKTAY KAYNARCA İNANAMADI

Oktay Kaynarca ''22 yaşındayım dedin değil mi?'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kaynarca 'Daha büyük gösteriyorsun' diyerek sözlerini tamamladı.

Talha Özkaynak ise 'Evet yani belki bıyıklardan' diye yanıt verdi. Oktay Kaynarca 'Senin tercihin mi biraz daha büyük durmak mı istiyorsun yoksa?' diye sordu.

'Aslında öyle bir derdim yok' diyen Talha Özkaynak 'Kendimi böyle hissediyorum ve böyle olmayı seviyorum' diyerek sözlerini noktaladı. Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.