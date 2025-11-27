

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ceren Arslan'a destek verdi.

Arslan'la ilgili konuşan Akın "Ben ülkemizi temsil eden tüm kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Destek olacağız, sahip çıkacağız. Bu bir platformdur, orada tecrübe kazanacaksınız. Onun dışında çok şey var hayatta. Ben kendi dönemimde böyle baktım olaya" dedi.

"BELGELERLE KONUŞACAĞIM"

Kainat Güzellik Yarışması'nda ilk 30'a giremeyen Ceren Arslan, yarışmada hakkının yendiğini söylemişti.

Arslan, 1'inci seçilen Fatima Bosch Fernandez'e, babası Bernardo Bosch'un Miss Universe CEO'su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğundan torpil yapıldığı iddiası için şöyle konuşmuştu:

"Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30'da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor. Ama o kişiyi ilk 30'a almayan bir kurul vardı."

Ceren Arslan hakkındaki "estetikli" iddiasına da şu yanıtı vermişti:

"Estetiğim yok. Olmayan bir şey hakkında linçlenmek çok acı. Hele ki hakkımın yendiği bir noktada."