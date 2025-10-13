Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de, ilginç anlar yaşandı.

Yarışmaya katılan Ceyda Işıkal isimli yarışmacı, ilk soruda herkesi şaşırttı. Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir' sorusu çıktı.

'BAHÇE HORTUMU YANITI ŞOK ETTİ'

Ceyda Işıkal bu soruya "Bahçe hortumu" yanıtı vererek elendi. Oktay Kaynarca ise yanıt karşısında bir süre şoke oldu.

Kaynarca "Ceyda şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?" dedi. Yarışmacı ise "Diyecek bir şey yok başarısızlığımı konuşmanın..." yanıtını verdi.

İZLEYENLER ŞOK OLDU

Verilen yanıtı eleştirenler olduğu kadar yarışmacıyla dalga geçenler de vardı. Sosyal medya X'te "Oha abi ya heyecan falan tamam da hortumu nereden buldun", "İnanılmaz bir an", "Yazık kadının eşlikçisi yerine de utandım" yorumları yapıldı.