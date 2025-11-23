Fransız televizyonunun popüler bilgi yarışması “Les Douze Coups de Midi”nin en başarılı yarışmacısı haline gelen Émilien, programa ilk günden itibaren uğur saydığı uyumsuz çoraplarıyla katıldı. Sessiz kişiliğiyle bilinen genç yarışmacı, yarışmada tam 646 kez galip gelerek kırılması güç bir rekora imza attı. İngiliz basını, Émilien’i “bir bilgi yarışmasından multimilyoner olan ilk Fransız” olarak tanımladı.

2.5 MİLYON EURO VE 23 OTOMOBİL KAZANDI

Émilien, yarışmalardan bugüne kadar 2.5 milyon euronun üzerinde para ödülü kazandı. Bunun yanı sıra 23 otomobil, elektronik ev aletleri, televizyonlar, mutfak ekipmanları, müzik aletleri ve çok sayıda farklı ödülün sahibi oldu. Buna rağmen Guardian’ın aktardığına göre genç yarışmacının evinde –yeni bir tost makinesi dışında– neredeyse hiçbir lüks eşya bulunmuyor.

GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞARAK BAŞARDI

Émilien’in başarısının ardında güçlü bir hafızanın yanı sıra yoğun bir çalışma disiplini bulunuyor. The Guardian’a konuşan genç yarışmacı, karantina döneminde yarışma programlarını tekrar tekrar izleyerek binlerce soruyu ezberlediğini ve gün içinde 16-17 saate varan sürelerle çalıştığını söyledi. Sunucu soruyu tamamlamadan verdiği doğru yanıtlar stüdyoda her seferinde şaşkınlık yarattı.

RİTÜELLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Gazetenin gözlemleri, Émilien’in kendine özgü ritüellere sahip olduğunu da ortaya koydu. Genç yarışmacı her zaman aynı kapıdan içeri giriyor, su şişesini aynı yere koyuyor, yarışma öncesinde mutlaka bir kaşık elma püresi yiyor ve çoraplarını özellikle uyumsuz seçiyor. Elma püresini tüketemediği günlerde “konsantrasyonun bozulduğunu” söylüyor.

MİLYONLARI EKRANA KİTLEDİ

Émilien’in geniş bilgi dağarcığı; Rönesans resminden nükleer güç sistemlerine, artistik patinajdan Yunan mitolojisine, rap müziğinden kokteyl tariflerine kadar uzanıyor. Bu çeşitlilik, yarışmanın izlenme oranını 7 milyonun üzerine çıkardı. Genç yarışmacı, gösterişsiz tavrı, sakinliği ve istikrarlı çalışmasıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.