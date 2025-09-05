Gazeteci Barış Yarkadaş, pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına gidecek olan başkanlığa kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’e eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu’nun da eşlik edeceğini iddia etti. Kaftancıoğlu, konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

KAYYIMI BİNAYA SOKMAYACAKLAR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Mahkeme, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atadı. Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP’den ihraç edildi. İl binasında nöbete başlayan CHP’liler, hiçbir şekilde kayyımı binaya sokmayacaklarını söyledi.

RANDEVU TALEBİNE RED

Tekin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den randevu isteyeceğini duyurdu. Partiyi barıştıracağını, parti içindeki kavgaları bitireceğini söyleyen Tekin, il binasına gideceği tarihi de açıkladı. Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini duyurdu. Tekin’e, mahkeme tarafından görevlendirilen Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Yarkadaş, Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceği iddiası hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu hep birlikte İstanbul il Başkanlığına gidecek.”