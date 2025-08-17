Yüksek Askeri Şûra kararlarıyla Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı’na atanan Orgeneral Kemal Yeni’nin, göreve başlamadan önce “emeklilik” talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. TSK'da değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı, Metin Gürak'ın ekibi tasfiye edildi. Orgeneral Metin Gürak’ın yakın çalışma ekibindeki Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Naci Türe ile Gürak’ın özel kalem müdürü Tuğgeneral Süleyman Şentürk kıt’a görevine gönderildi. Tuğgeneral Türe Kars’a, Şentürk ise, Hakkari’ye tayin edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan TSK atama kararlarına göre, Gürak’ın 2023’te Genelkurmay Başkanı görevine gelmesinden bir yıl sonra 2024’te KKTC’deki görevinden Genelkurmay Genel Sekreterliği’ne atanan Tuğgeneral Naci Türe, Kars’taki 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı oldu. Yine, Gürak’ın özel kalem müdürlüğünü yürüten Kurmay Albay Süleyman Şentürk, bu yılki şurâ kararıyla tuğgeneral rütbesini aldı. Şentürk, Gürak’ın emekli olmasıyla birlikte YAŞ tarafından Hakkari’de konuşlu Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na gönderildi. Sakarya’daki 7. Komando Tugayı’nın Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu, yeni Genelkurmay Genel Sekreteri olarak atandı.

T24'te yer alan habere göre, Gürak’ın Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladığı 2023’te KKTC’den Ankara’da Genelkurmay Lojistik Başkanı yapılan Tümgeneral Fethi Oltulu, bu YAŞ’ta Hatay’daki Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanı oldu.

Aynı dönemde Ege Ordusu Kurmay Başkanı iken Genelkurmay Personel Başkanı görevine getirilen Tümgeneral Burhan Aktaş da, Gürak’la çalıştığı iki yılın sonunda Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı oldu. Gürak döneminde Genelkurmay Harekât Başkanı görevine getirilen Tümgeneral Subutay Adaş ise, herhangi bir görev verilmeksizin doğrudan emekli edildi.

İstanbul’da konuşlu Hava Harp Enstitüsü Müdürlüğü görevinden 2024’te Gürak’ın talebiyle Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan Korgeneral Yaşar Kadıoğlu, görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı yapıldı.

GÜRAK'IN GÖNDERDİKLERİ GERİ DÖNDÜ

Gürak’ın göreve geldiği YAŞ kararlarında Genelkurmay Başkanlığı emrine alınan Diyarbakır’daki 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersoy, iki yıl karargâhta bekledikten sonra orgeneralliğe terfi ederek İstanbul’daki 1. Ordu Komutanı oldu.

Geçen yıl Kara Harp Okulu Komutanı (KHO) iken 7. Kolordu Komutanlığı’na gönderilen ve aynı zamanda 2024 Kara Harp Okulu’ndan mezun teğmenlerin kılıç çatma faaliyeti çerçevesinde eski KHO Komutanı olarak eleştirilerin merkezinde yer alan Korgeneral Gültekin Yaralı, KKK Eğitim ve Doktrin Komutanı görevi için Ankara’ya döndü.

YAŞ’ta Ankara’ya Genelkurmay 2. Başkanı olarak dönen Orgeneral Levent Ergün, Gürak döneminde KKK Kurmay Başkanlığın’dan 2. Ordu Komutanlığı’na gönderildi. Gürak’ın emekli olmasıyla Ergün, bir yıl aradan sonra tekrar Genelkurmay Başkanlığı Karargâh'ına dönmeyi başardı.

Yine Gürak döneminde 2023’te KKTC’den Ankara’ya alınan ve KKK Eğitim ve Doktrin Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Zorlu Topaloğlu, iki yıllık Ankara görevinin ardından bu kez 2. Ordu Komutanı konumunda Malatya’ya gönderildi. Zorluoğlu, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Tuzla Piyade Okulu ile Kara Harp Okulu’nda yaşanan iki ayrı teğmenler olayının araştırılmasında yer aldı.

Geçen yıl KHO’daki teğmenler olayı sırasında okul komutanlığını yürüten Tuğgeneral Levent Sabahattin Güldağı, bu yılki YAŞ’ta terfi ederek tümgeneral oldu. Tümgeneral Güldağı aynı göreve devam edecek.

İstanbul Merkez Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ’daki 8. Kolordu’ya atanırken yerine 1. Ordu Komutanlığı kadrosundan Tuğgeneral Ahmet Yalçın İskender getirildi.

Anıtkabir Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu’nun ataması, Tunceli’nin Hozat ilçesindeki komando tugayının komutanlığına gerçekleştirildi.

Gürak döneminde KKK Genel Sekreteri iken KKK Tayin Dairesi Başkanlığı’na kaydırılan Tuğgeneral Haluk Erdem, YAŞ’ta Gelibolu’daki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na gönderildi.

SINIR BİRLİKLERİNE DE YENİ ATAMALAR

YAŞ kararları çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu’daki sınır birliklerinin komutanlarında değişiklik gerçekleştirildi.

Buna göre; Hakkari’deki Dağ ve Komando Tugayı, Şırnak Şenoba Hudut Tugayı, Van’daki 6. Hudut Tugayı, Şırnak Akçay’daki Komando Tugayı, Kars’taki Mekanize Piyade Tugayı, Kilis Hudut Tugayı, Şemdinli Hudut Tugayı, Silopi Zırhlı Tugayı’na yeni komutanlar atandı.

TSK’nın önemli birliklerinden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde de dikkat çeken atamalar ve görevlendirmeler gerçekleşti.

Uygulamaya konulan YAŞ kararlarında, Tümgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) Komutan yardımcısı oldu. Yanı sıra, Tuğgeneral İsmail Özcan ÖKK Kurmay Başkanı, Tuğgeneral Hasan Çelikcan 1. ÖKK Tugay Komutanı, Tuğgeneral İlker Temizbaş 2. ÖKK Tugay Komutanı, Tuğgeneral Muhammed Tuna 3. ÖKK Tugay Komutanı, Tuğgeneral Mahmut Seçkin Alışverişçi 4. ÖKK Tugay Komutanı atandı.

Ayrıca, Isparta’da konuşlu Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na Tuğgeneral Hakan Bozkurt getirilirdi.

İSTİHBARAT BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

YAŞ’la birlikte Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Yaşar Kadıoğlu’nun yanı sıra KKK İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Murat Yeşilköy ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Hamza Ababoz’un görev yerleri değiştirildi.

Her üç komutan da Gürak döneminde istihbarat birimlerinin başına getirilmişti.

Yeni atamalarla Tümgeneral Ertunç Ertufanlı Genelkurmay İstihbarat Başkanı, Tümgeneral İlhan İstanbullu Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı ve Tuğamiral Onur Bilgin Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı oldu.