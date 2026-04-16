Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

1 MİLYAR 400 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı, bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplandığı, yönlendirildiği ve kripto para platformları üzerinden yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Bu gelişmeler üzerine 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

RUHSATSIZ TABANCA, 36 FİŞEK

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, 36 adet fişek, 35 sentetik uyuşturucu hap, 6 cep telefonu, 5 SIM kart, 4 flash bellek, 2 hafıza kartı, 3 dizüstü bilgisayar ve 5 kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.K. ve M.T., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken; A.B, V.B, K.Ö, F.Ö, H.B. ve E.K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.