Genç ve işsiz nüfusuyla Türkiye, yasa dışı bahis için ‘en ideal ve en cazip’ ülke haline geldi. Türkiye’nin yıllık cari açığı 22 milyar dolar seviyesindeyken, yasa dışı sanal kumarın ülkeleye maliyeti en az 25 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Vatandaşlar ‘kolay para’ vaadiyle kandırılırken, Türkiye’de kumara başlama yaşı 15’e kadar geriledi.

Türkiye’de giderek artan yasa dışı bahis ve sanal kumar, üniversite mezunu işsiz gençleri, maaşlarıyla geçinemeyen işçileri, açlıkla boğuşan emeklileri tuzağına düşürerek devasa büyüklüğe ulaştı. Sistem ağırlıklı olarak uluslararası altyapı kullanılarak internet üzerinden işliyor. Yasa dışı faaliyetlerde kullanılan ödeme ve hesap işlemleri çok sayıda banka ile e-para hesabının yanı sıra kripto gibi yöntemlerle yapılıyor.

VERGİLERİN SONUCU

Türkiye, yasa dışı bahis için ‘ideal pazar’ konumunda bulunuyor. Halkın yoksulluğu ve işsizlik, dijital ortamları sık kullanan genç nüfusun yoğunluğu ve çarpık ekonomi, Türkiye’yi sanal kumar için çekim merkezi yapıyor. Futbolun yaşamın merkezinde yer alması, özelleştirilen Milli Piyango’ya güvenin kaybolması ve yasal bahse yüksek vergi de vatandaşı yasa dışı kumara yönlendiriyor. Yasa dışı bahis ve sanal kumarın büyüklüğü konusunda resmi bir veri bulunmamakla birlikte pazar payının en az 25 milyar dolarlık devasa büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Bu miktar Türkiye’nin 22 milyar dolar olan cari açığını dahi geçiyor.

Sistem yurt dışından yönetildiği için sanal kumar Türkiye ekonomisi için ciddi bir yurt dışına döviz transferi riskine de yol açıyor. Sanal kumar yoluyla yılda yaklaşık 2 ile 5 milyar dolar arasında dövizin yurt dışına çıkarıldığı tahmin ediliyor.

‘Toplumsal krizle karşı karşıyayız’

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne göre Türkiye’de kumara başlama yaşı 15’e kadar düştü. Son yıllardaki artışla Yeşilay’a başvuran her 7 kişiden 2’si kumar bağımlılığından kurtulmaya çalışırken, cemiyetin Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Toplumsal bir krizle karşı karşıyayız” yorumunu yapıyor. Yeşilay kumar reklamlarının yasaklanması gerektiğini vurgularken iktidar, sonunda adım atıyor. Anadolu Ajansı’na göre alkol ve sigaraya yönelik reklam yasağının benzeri bahis için de uygulanacak. Bu haberle birlikte bahis reklamı gelirine bağımlı borsaya kote bazı şirketlerde 2 gündür yüzde 10’luk düşüşler göze çarpıyor.