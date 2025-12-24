Genel Kurul’da teklifin ikinci bölümüne ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından, kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak anılan 27. madde oylanarak yasalaştı. Buna göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hüküm giyenler için ceza infazında önemli bir değişikliğe gidildi.

Kapalıdan Açığa, Açık Cezaevinden Denetimli Serbestliğe Erken Geçiş

Kabul edilen düzenlemeyle birlikte, söz konusu tarihten önce suç işleyen hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden ise denetimli serbestliğe üç yıl daha erken geçebilecek. Böylece yaklaşık 50 bin mahkûm için tahliye yolunun açılması öngörülüyor.

Deprem Suçları ve Ağır Suçlar Kapsam Dışında

Öte yandan, deprem suçları düzenlemenin dışında tutuldu. Terör ve örgütlü suçlar ile alt soya, üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara ve kendisini savunamayacak durumda olan kişilere yönelik kasten öldürme suçları, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı gibi ağır suçlardan hüküm giyenler bu haktan yararlanamayacak. Depremlerde yıkılan binalar ve yaşanan ölümlerden sorumlu olanlar da erken tahliye kapsamına alınmadı.

Deprem Mağdurlarının Talebi Etkili Oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, daha önce depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya gelmişti. Bu görüşmelerde, depremlerde yıkılan binalardan ve can kayıplarından sorumlu kişilerin erken tahliye düzenlemesinin dışında bırakılması yönünde talep dile getirilmişti.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler ile önceki yıllarda Elazığ ve İzmir başta olmak üzere farklı illerde meydana gelen depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların düzenleme dışında tutulması için teknik çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu suçlar, 11. Yargı Paketi’nin kapsamı dışında bırakıldı.