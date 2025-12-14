Çetenli Mahallesi’nde iki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren 45 yaşındaki Ahmet Sarı, ailesinden miras kalan 150 dönümlük zeytin bahçesinde yetiştirdiği ürünlerin ekonomik değerini artırmak amacıyla yatırım kararı aldı. Yıllarca zeytinleri ailesi ve akrabalarıyla paylaşan Sarı, bu ürünleri katma değerli hale getirmek için projelendirme sürecine girdi.

Yüzde 65 Hibe ile Modern Tesis Kuruldu

2020 yılında hazırladığı projeyle TKDK’nin “Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler” programına başvuran Sarı’nın çalışması destek almaya hak kazandı. 10 milyon liralık yatırımın yüzde 65’i hibe kapsamında karşılanırken, aynı yıl mahallede 5 bini kapalı olmak üzere toplam 13 bin metrekarelik modern bir zeytinyağı üretim tesisi kuruldu.

Sezona Göre 20 ila 50 Kişiye İstihdam

Tesiste, zeytinlerin toplanmasından sıkım sürecine, budama ve bakım çalışmalarına kadar birçok aşamada yöre halkı görev alıyor. Sezon yoğunluğuna bağlı olarak 20 ila 50 kişi istihdam edilirken, üretim dışı dönemlerde de mahalle sakinlerine iş imkânı sunuluyor.

“Mahalle Sakinlerine Kazanç Sağlıyor”

Yatırımın temel amacının hem üretimi değerlendirmek hem de mahalleye katkı sağlamak olduğunu belirten Ahmet Sarı, geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturduklarını ifade etti. Sarı, zeytinyağını son model makinelerle ürettiklerini, hasat döneminin ardından budama, kazma ve bakım çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, bu süreçlerin mahalle halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi.

Hedef Daha Fazla Ülkeye İhracat

Üretilen zeytinyağının iç piyasada satışa sunulduğunu ve Suudi Arabistan’a ihraç edildiğini dile getiren Sarı, pazar ağını genişleterek daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.