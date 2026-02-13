Sakarya Adapazarı Belediyesi’nde gündeme gelen “yasak aşk” iddiasına ilişkin yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdürü Elif Saçar arasında geçtiği ileri sürülen 6 aylık “müstehcen” mesajlaşmaları, Saçar’ın kızı Ceyda Saçar gündeme taşıdı.

50 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca’nın Sakarya’da katıldığı programda kürsüye çıkarak söz konusu iddiaları dile getirdi. Saçar, Işıksu’nun kendisini tehdit ettiğini ve hakkında 50 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtığını söyledi.



Şikayette bulunan Ceyda Saçar ve annesi Elif Saçar

Genç hukuk öğrencisinin iddiaları daha önce TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve CİMER’e de ilettiği öğrenildi. Ceyda Saçar’ın Meclis’e sunduğu dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan Elif Saçar'ın kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı."

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

İddiaların kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun Mutlu Işıksu hakkında disiplin sürecini başlattığı belirtildi. Başlatılan süreçle ilgili olarak Adapazarı Belediyesi’ne henüz resmi bir tebligatın ulaşmadığı ifade edildi.

Öte yandan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ortaya atılan iddiaları reddetti. Saçar ailesinin kendisine “şantaj” yaptığını öne süren Işıksu, aileye karşı 50 milyon liralık karşı tazminat davası açtığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.