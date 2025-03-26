Kütahya’da Ali Osman Yeni, İnköy Mahallesi 8’inci Ak Sokak üzerindeki parkta Salih Ten ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Ali Osman Yeni, tüfekle Salih Ten’i göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen Salih Ten, kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptıkları sırada, 66’ncı İncik Sokak üzerindeki bir evde silahlı kavga olduğu ihbarı geldi. Eve giden ekipler, Ali Osman Yeni’nin eşi Havva Yeni’yi de vurarak öldürdüğünü belirledi.

‘ARALARINDA GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM’

Ali Osman Yeni, evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ali Osman Yeni’nin ilk ifadesinde “Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim. İlk önce Salih Ten’i daha sonra ise eve giderek nikahlı eşim olan Havva Yeni’yi öldürdüm” dediği öğrenildi. Salih Ten ve Havva Yeni’nin cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.