Diyarbakır’da ayrı yaşadığı Seher Koyun’u arayıp çocuğunu görmek isteyen Ensari Çelik, evin önüne gittiğinde arkadaşı Yusuf Birol’un eşini kendi aracına alıp yola çıktığını fark edince aracı takibe aldı.

Aracın şehir dışındaki cezaevi yakınlarından köy yoluna saparak açık arazide durması üzerine bir süre sonra araca yaklaşan Ensari Çelik eşiyle arkadaşının araçta cinsel ilişkiye girdiğini gördü.

Aracın camını kıran Çelik ile arkadaşı Yusuf Birol arasında çıkan kavga çıktı.

APARTTA KALDIKLARINI ÖĞRENİNCE 10 EL ATEŞ ETTİ

Olaydan birkaç gün sonra Yusuf Birol’un eşini tekrar aradığını ve kaldığı evin çevresinde dolaştığını gören Ensari Çelik eşinin kendisini aldattığına emin olunca eşiyle tartışıp çocuğunu alarak kendi evine gitti.

Yusuf Birol ile Seher Koyun’un bir apartta 3 kez aynı odada kaldıkları tespit edildi.

Ensari Çelik 10 el ateş ederek Yusuf Birol’u öldürdü. Hakkında, “Kasten öldürme” suçundan Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

20 YILLIK ARKADAŞIM AĞABEYİM DEDİĞİM KİŞİYLE ALDATTI

Mahkemede ifadesi alınan Çelik, “Seherle imam nikahıyla evlendikten sonra bir çocuğumuz oldu. 20 yıla yakın beraber aynı mahallede büyüdüğüm abi dediğim Yusuf Birol bana Mersin’de iş bulduğunu ve çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Bende kabul ettim. Eşim Diyarbakır’da oğlumla kaldı. Ailemle anlaşamayınca onu da yanıma aldım. Yusuf ise işe gelmemeye başladı. Eşimi görüntülü aradığımda cevap vermiyor, normal arayınca açıyordu. Kuşkulanmaya başladım” dedi.

VİGO İSİMLİ UYGULAMADAN CANLI YAYIN YAPIYORDU

Eşini sesli aradığımda bavulunu hazırlayıp gideceğini söylediğini eve gittiğinde eşinin olmadığını belirten Çelik, “Yusuf’u aradığımda bana eşimle tartıştığımızı söyledi. Ben eşimi arayınca telefona cevap vermiyor, Yusuf arayınca açıyordu. Yusuf patronum olduğu için kendisinden para istedim ve Diyarbakır’a döndüğümde eşimin gelmediğini anladım. Ailesine sorunca yerini söylemediler. Vigo denen uygulamayla eşim telefonla canlı yayın yapıyordu. Bende bu uygulamayı kullanınca eşimin canlı yayında Anamur’da olduğunu anladım. Geri dönünce eşimin orada ev tutup yalnız kaldığını gördüm. Sonra barıştık birlikte kaldık. Bir süre sonra eşim tekrar benimle tartışınca Diyarbakır’a döndük. Olay günü çocuğumuzu görmek için eve gittiğimde Yusuf’un eşimi araçla beklediğini gördüm. Takip ettiğimde araç boş arazide durdu. İkilinin ilişki yaşadığını görünce aracın camını kırdım ve Yusuf’la kavga ettik. Birbirimizi yumrukladık, eşimi de orada dövdüm. Sonra Yusuf, ‘Ben namusuz, şerefsiz biriyim, kardeşim dediğim adamın namusuna göz diktim, Diyarbakır’ı terk edeceğim’ dedi. Pişmanlık duyarak beni öptü ve üçümüz birlikte araca binip geri döndük. Eşime neden beni aldattığını sordum o da, ‘Aklıma girdi beni kandırdı’ dedi. Olay günü konuşmak için beni çağırdığında elini beline atınca 10 el ateş ettim, pişmanım” dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Seher Koyun, kendisine sorulan sorulara cevap vermeyip mahkeme başkanına, “Sordunuz cevap veriyorum işte, alla alla” deyince heyet tarafından uyarıldı. Eşini, onun en yakın arkadaşı olan Yusuf Birol ile aldattığını ve birkaç kez de Yusuf’la apartta aynı odada kaldıklarını belirterek, “Arabada otururken Ensari camı tıklattı. Açılmayınca camı kırdı ve aşağıya inin dedi. Bana ve Yusuf'a nasıl böyle birşey yaparsınız diye söyleyip beni dövmeye başladı. Yusuf önüme geçince bu kez ikisi boğuşmaya başladı” dedi.

MAHKEME HAKSIZ TAHRİK VAR DEDİ

Mahkeme, sanık Ensani’nin gayrı resmi evli ve müşterek çocuklarının olduğunu eşi Seher’in kendisini aldatması, buna dair otel kayıtları ve eşinin de bu ilişkiyi doğrulaması nedeniyle cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirdi. Mahkeme sanığı önce müebbet, ardından da 15 yıl hapisle cezalandırdı.

İLİŞKİ BİTMİŞSE TAHRİK OLMAZ MÜEBBET VERİLMELİ

İstinaf Mahkemesi ise kararı sanık aleyhine bozdu.

İkilinin gayrı resmi evliliklerinin bitmiş olması ve ayrı evlerde yaşamaları nedeniyle ikili arasında hukuken korunan bir birliktelik bulunmadığına dikkat çekti.

İstinaf bozma kararında, evlilikleri bitmiş olmasına rağmen Seher'i affedip tekrar birlikte olmaya çalıştığı, ancak kadının bunu kabul etmediği için Seher ile Yusuf arasında var olan ilişkiye taraf olamayacağına vurgu yapıldı.

Yusuf ile Seher arasındaki duygusal ilişki nedeniyle öldürülen Yusuf ‘dan kaynaklanan haksız tahrik bulunmadığından sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanarak eksik ceza tayini uygulandığı ve sanığın bu nedenle Yusuf’u öldürmekten müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğine işaret edildi. Dosya Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden ele alınacak.