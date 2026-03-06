ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Senato'da katıldığı oturumdan sonra hakkındaki tartışmalar alevlenen İç Güvenlik Bakanı Noem ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını ve Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Mullin'in yeni bakan olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Noem'in bundan sonra "The Shield of Americas" adlı yeni güvenlik örgütünün özel temsilcisi olacağını belirten Trump, Cumhuriyetçi Senatör Mullin'in yeni görevinde çok başarılı olacağına inandığını vurguladı. ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik karşıtı operasyonlarda iki ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) güçleri tarafından öldürülmesi sürecinde yoğun tepki çekmişti.

'YASAK AŞK' SORUSUNA SESSİZ KALDI

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, önceki gün Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen duruşmada, 34 yıllık kocası Byron Noem ile birlikte katılmış, kendisine yöneltilen 'yasak aşk' iddiası karşısında ise sessiz kalmayı tercih etmişti.

Beyaz Saray kaynaklarına göre Trump'ın aldığı görev değişikliği kararının arkasında ise bu suskunluk yatıyor.



Temsilciler Meclisi'nde gerçekleşen duruşmada Demokrat Temsilci Sydney Kamlager-Dove, Bakan Noem’e üst düzey yardımcısı ve özel kalemi Lewandowski ile cinsel ilişkiye girip girmediğini sormuştu. Noem, eşi Byron yanındayken söz konusu ithamlara “hakaret edici” ifadelerini kullanmış ve 'bu tür çöp sorulara yanıt vermeyeceğim' ifadesini kullanmıştı.