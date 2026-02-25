Adapazarı’nda AKP’li Belediye Başkanı ile Özel Kalem Müdürü arasındaki etik dışı ‘yasak aşk’ skandalında yeşil pasaport da çıktı.

AKP’li Başkan Mutlu Işıksu’nun, 2023’te Özel Kalem Müdürü olan Elif Saçar için yurt dışı seyahatlerde vize problemi yaşamaması için yeşil pasaport aldırdığı ortaya çıktı. Saçar sıfat olarak “Belediye Başkan Yardımcısı” gösterildi.

İYİ PARTİ BAŞVURDU

İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanı Türker Ergül de, AKP’li Belediye’ye dilekçe ile başvurdu ve 2015 yılında sözleşmeli personel olarak Belediyeye alınan Saçar’ın 2023 yılı içinde memuriyete geçtiği ve müktesebatı tutmadığı halde kısa bir süre içerisinde de hususi (yeşil) pasaport aldığını söyledi.

’FARKI NE?’

Ergül “Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalışan bir kişiye nasıl yeşil pasaport verildi? Bu personel hususi pasaport hakkını hangi unvan ve derece üzerinden kazanmıştır? Bu personeli Belediye Başkanı nezdinde farklı kılan özelliği nedir?’’ sorularını yöneltti.

KİMLER ALIYOR?

