Denizlerde çapariyle avcılık yasağının 15 Ağustos’ta sona ermesinin ardından Karadeniz’e açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarıyla kıyıya döndü. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tezgahlarda yerini alan palamutlar hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Sezonun ilk gününde palamudun bol miktarda avlanması, balıkçıların bu yılki sezona ilişkin beklentilerini de artırdı.

‘POYRAZ KESİLDİĞİNDE BALIKLAR UCUZLAR’

Son yıllarda Karadeniz’de palamudun az olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Yazgan, bol miktarda palamudun olta ve çapari ile yakalanmasının sevindirici olduğunu belirterek, “Bugün sabah gelen balıklar bunlar. Yasak kalktı, oltacılar serbest oldu. Poyraz bol ama gene de bol balığımız var. Poyraz kesildiğinde balıklar daha da ucuzlar. Bugün tane 100 lira” dedi.

PALAMUTUN TANESİ 100 LİRA

Sezonun ortalama 400 gram ağırlığında olan ilk palamutlarının tanesini 100 liradan satışa sunduklarını belirten Yazgan, 1 Eylül’de başlayacak av sezonuyla birlikte tezgahlardaki balık miktarının artmasını beklediklerini söyledi.