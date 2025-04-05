İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiası çerçevesinde soruşturma sürerken, geçmiş döneme dair yolsuzluklar da ortaya çıkıyor. Bunlardan biri daha13 Şubat 2021’de vefat eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş dönemine ait.

BELEDİYE ZARAR ETTİ

Topbaş döneminde 2016 yılında Başakşehir’de askeri alan niteliğinde olan özel mülkiyetli bir arazi satın alındı. 41 milyon 234 bin 45 TL, yani 13 milyon 396 bin 375 dolar ödendi. Ancak arsa Ahmet Öztürk Kışlası içinde yer aldığı için taşınmaza erişim ana yollardan sağlanamadı. İBB 2021’de müfettiş görevlendirdi. Arsanın değerinin ulaşılmaz olması nedeniyle 13 milyon 350 bin TL, yani 1 milyon 892 bin 784 dolara düştüğü saptandı. Belediyenin zararı güncel değerlerle 11 milyon 503 bin 591 dolar yani 437 milyon TL oldu. 2021 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla bu askeri araziye ilişkin de teftiş yapıldı. Ardından müfettiş görevlendirildi. 2016’da arazinin satışında arazi sahiplerinin vekili olan kişinin eski AKP’li İBB meclis üyesi ve AKP Maltepe eski ilçe başkanı Kamil Barkır olduğu bilgisine ulaşıldı. Arazi yıllarca atıl durumda kaldı. Alınan taşınmaz, Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası içerisinde yer aldığı için taşınmaza erişim ana yollardan da sağlanamadı.

Arazinin fonksiyonu 2023’te “Askeri alan”dan “Kentsel Gelişme Alanı” ve “Kentsel- Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı”na dönüştürüldü.

ÇIKAR İÇİN ZARARA UĞRATILDI

Müfettiş incelemesi sürerken İBB yetkilileri tarafından bir gayrimenkul değerleme şirketine arazi inceletildi. Gayrimenkul uzmanları incelemenin ardından araziyle ilgili rapor hazırladı. Raporda kışla içinde kalan bu taşınmazın değerinin 13 milyon 350 bin TL, yani 1 milyon 892 bin 784 dolara düştüğü görüldü. İBB müfettişleri raporlarında, “Birilerinin özel çıkarına Büyükşehir Belediyemizin zarara uğratılmış olduğu anlaşılmıştır” değerlendirmesine yer verdi. Arsanın değeri hesaplandığında belediyenin yalnızca bu askeri araziden zararı 11 milyon 503 bin 591 dolar olduğu ortaya çıktı. 2025 yılı güncel dolar kuruna göre hesaplandığında zararın 437 milyon liraya ulaştığı saptandı. Kur arttıkça da zarar büyüyor. İçişleri Bakanlığı bu dosyayı aldı ancak işlem yapmadı, sümen altına itti.

Çevre Bakanlığı, 10 Nisan 2023’te rezerv yapı alanı ilan etti

12,4 milyon metrekarelik alanı kaplayan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası arazisi, 10 Nisan 2023’te “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” uyarınca rezerv yapı alanı ilan edilmişti.