İç denizlerde 15 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı, bu gece yarısı sona eriyor. Yasağın kalkmasıyla balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek yeni av sezonuna açılacak.

S.S. Giresun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şükrü Galafat, 2025-2026 balıkçılık sezonunu değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

“15 Nisan’dan bu yana teknelerimizin ve ağlarımızın bakımlarını yaptık. Artık yeni sezona hazırız. Bu gece yarısından sonra teknelerimiz Karadeniz’in bereketli sularına açılacak. Bu sezondan beklentimiz büyük. Özellikle istavrit ve hamsi umut verici görünüyor. Balıkçılarımız için en kritik konu hamsinin bol olmasıdır. Hamsi olursa hem balıkçımız kazanır hem de halkımız daha ucuz balık yiyebilir. Edindiğimiz izlenim, bu sene hamside durumun iyi olduğunu gösteriyor. Hava koşulları bizi ilk günlerde biraz zorlayabilir ama 15 gün içinde havaların serinlemesiyle birlikte bolluğun daha da artacağına inanıyoruz. Tüm balıkçılarımıza hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum.”

BALIKÇILAR UMUTLU

Giresun Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan denize açılacak balıkçı teknesi reisi Serdar Kara da umutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu yılın bereketli geçeceğini düşünüyoruz. Denizlerde hamsi ve istavrit bol görünüyor. Geçen yıl halkımız palamuta doydu; bu sezon palamut biraz daha az olabilir. Ancak vatandaşlarımız taze hamsi ve istavritin tadına varacak. Gece 3-4 gibi ağlarımızı denize bırakacağız, sabah 8-9 gibi halkımız sofralarında taze balığını görecek. Tüm balıkçı camiamıza hayırlı olsun, halkımıza da afiyet olsun.”

Yasakların kalkmasıyla, bu gece yarısından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında balıkçılar denize açılacak. Yeni sezonun hem balıkçılar hem de vatandaşlar için bereketli geçmesi umut ediliyor.