Vatandaşa döviz yasağı istedi

Enomi kurallarına zıt kararlar ve siyasi müdahalelerle sürekli döviz ve faizlerin yükselmesine, Merkez Bankası rezervlerinin erimesine neden olan iktidardan şimdi de döviz yasağı önerisi geldi. Yaklaşık 45 yıl önce Başbakan Turgut Özal’ın kaldırdığı döviz yasağı, AKP iktidarı döneminde yeniden gündeme geldi. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a “Vatandaşın döviz almasını yasaklayın. Dövizi sadece ihracat ithalat yapanlar alsın” önerisi getirdi.

‘EKONOMİST DEĞİLİM’

Kulak burun doktoru olan AKP’li Güneş, döviz ve enflasyonun faizle durdurulamayacağını belirtti ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Fatih Karahan’a bürokrat ve ekonomist milletvekillerinin şaşkın bakışları altında şunları söyledi: “Ben ekonomist değilim ama vatandaşın dövize yönelmesini, dövizi mevduat olarak kullanmasını engellemenin bir yolu vardır diye düşünüyorum. Nedir o? Diyelim ki Türkiye’de dövize yönelik, dövize endeksli, dolara, Euro’ya endeksli veya altına endeksli bir dijital para sistemi çıkartılabilir. Vatandaşın yatırımları bu dijital para üzerinden yaptırılabilir. Döviz bulundurulması, döviz alınması yasaklanır ve ihracat, ithalat yapacak insanların resmi işlemleri bankadan yapılırsa bu olay çözülebilir diye düşünüyorum.”

SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda sesini duyurmak için eylem kararı alan üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı devreye girerek müdahale etmişti.

Sözlerini tutmadılar

Soğan üreticilerinin isteklerine karşılık ‘Gereğini yapacağız’ diyen Bakanlıklar sözünü tutmayınca Soğan ve Patates Üreticileri Derneği öncülüğünde çiftçiler eylem yaptı. Artan maliyetlere ve düşük alım fiyatlarına tepki gösterdiler. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Akyayla köyünde tepki olarak soğanlarını döken üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. Hükümete seslenen üreticiler, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, her şeyin ithal edildiğini, kredi borcuyla traktör aldıklarını söylediler.

‘İCRAATTE YOKLAR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Soğan üreticilerinin isyanı, AKP iktidarının yıllardır süregelen tarım politikalarının çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sadece seçim dönemlerinde hatırladığı çiftçiye vaatlerle yaklaşıyor ama iş icraata gelince ortada yoklar” dedi. Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na çağrıda bulunan Adem, sözlerine şöyle devam etti: “Çiftçiyi susturmak, eylemini bastırmak sizin göreviniz değildir. Üreticinin sesini kısmaya çalışmak, eylem kırıcı tutumlar sergilemek, halkın ekmeğini küçültmektir.” (ANKA)

‘TÜİK kimseyi aldatmasın’



Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon hesabı sokağa uymadı. Sokakta hissedilen farklı olduğunu söyleyen vatandaşlardan Dilek Çavuşoğlu, alışveriş yapamadığını belirterek, şöyle konuştu: “Biz alışveriş yapamıyoruz. Enflasyon yüzde 150-200. Kimseyi kandırmasınlar. Ben 13 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Pazara gitmiyorum. Gidecek durumum yok. Bana yazık günah değil mi!” (ANKA)



Emekliler taş kaynattı

2021 Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde bir araya gelerek, dün açıklanan Nisan 2025 enflasyon verilerini protesto etti. Aylık enflasyonun yüzde 3, yıllık enflasyonun ise yüzde 37.86 olarak açıklandığı verilere tepki gösteren sendika üyeleri, basın açıklaması yaptı.

‘SANDIKTA SORACAĞIZ’

Sendika Genel Başkanı Salman Hürkardeş şunları ifade etti: “TÜİK yine bizleri şaşırtmadı nisan ayı enflasyon rakamını sadece yüzde 3 olarak açıkladı. Biz emekliler bizzat yaşamımızdan biliyoruz ki bu oran doğru değil. Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Cumhur İttifakına sesleniyorum, bu iktidar gitmediği sürece, emeklinin, işçinin, emekçinin yüzü gülmeyecek. Bir ülkede demokrasi yoksa iş, aş ve özgürlükler yok demektir. Getirin sandığı, emekliler kırmızı kartını gösterip sizden hesabı soracak.”

Açıklamada söz alan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Can Cankesen ise şöyle konuştu: “Bugün açlık sınırı 25 bine, yoksulluk sınırı 80 bine dayanmış. Emeklilere en fazla temmuz ayında verecekleri rakam 17 bin lirayı geçmeyecek. Emekliler için yaşamak sorun, tencerede et kaynamıyor, tencerede taş, tencerede dert kaynıyor.” İYİ Parti Ankara Milletvekili ve AKP’li eski Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba da “Simit ve çayla bile emeklinin 1 ayı idare etmesi mümkün değil’’ açıklaması yaptı.

‘İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ’

2021 Tüm Emekliler Sendikası, 81 ilde eş zamanlı eylem gerçekleştirdi ve ek zam

talebinde bulundu. İzmir TÜİK Şubesi önünde de basın açıklaması düzenleyen sendika, “Biz, sahte TÜİK verilerine göre belirlenen değil, insanca yaşamaya yetecek maaş istiyoruz!” ifadelerini kullandı.

24 milyon liracık eksik yazılmış!

Çanakkale’nin AKP’li Gelibolu Belediyesi’nde 24 milyon TL eksik borç tespit edildi. 2024 yılı kesin hesabını hazırlayan Plan ve Bütçe Komisyonu, Belediyenin hazırladığı raporda 24 milyon borcun eksik hesaplandığını belirledi. AKP’li Belediye Başkanı, raporu Meclis toplantısında okutmayınca kriz çıktı. CHP’li üyeler toplantıyı terk etti. Oylamada sadece AKP’li Başkan ‘evet’ oyu kullandı, 4 AKP’li meclis üyesi ise yanlışlıkla ‘ret’ oyu verdi. CHP’li Meclis Üyesi Serdar Sağkan, SÖZCÜ’ye “24 milyon eksik borç, 135 milyon da eksik alacak tespit ettik. Vatandaş duymasın diye başkan raporu okutmadı” dedi.

AKP’li Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak

RAPORU İMZALAMADILAR

Belediyenin 2024 yılı kesin hesabını inceleyen Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP’li Başkan Serdar Sağkan, CHP’li Başkanvekili Hakan Pehlivan ve CHP’li üye Şefik Ay ile AKP’li üyeler Süleyman Burak Batur ve Aytaç Boyacı bir rapor hazırladı. Raporda, belediyenin 2024 yılında 451 milyon 858 bin lira geliri, 542 milyon 163 bin lira gideri olduğu belirtildi. 2024

için 380 milyon ödenek belirlenmesine rağmen 162 milyon TL aşıldığı, bütçe açığının da 90 milyon 304 bin TL olduğu anlaşıldı. Raporda, “Bakiye arz eden borç ve yükümlülüklerinin toplamı, kesin hesap raporunda 24 milyon 32 bin 717 TL noksan beyan edilmiştir.” denildi.