Yasaklı madde soruşturmalarıyla birlikte yeniden gündeme gelen testleri yanıltma yöntemlerinin hiçbirinin adli süreçlerde geçerliliği olmadığı ortaya çıktı. Saç boyamak, idrarı sulandırmak, tırnak kesmek ya da çeşitli kimyasallar kullanmak gibi yöntemlerin tamamının bilimsel karşılığı bulunmuyor.

Uzmanlara göre, yasaklı madde kullanımını gizlemek amacıyla denenen bu yöntemler yalnızca şehir efsanelerinden ibaret. Evde yapılan testler ya da özel laboratuvarlardan alınan sonuçlar da yasal takipte bağlayıcı kabul edilmiyor çünkü bu testler, devlet kurumlarında uygulanan ayrıntılı ve gelişmiş analizlerle aynı hassasiyete sahip değil.

ADLİ TESTLERDE ALINAN ÖRNEKLER NELER?

Yasaklı madde analizleri, Adli Tıp Kurumu’nun narkotik birimleri tarafından yürütülüyor. Kurum, olaydan sonraki ilk iki saat içinde biyolojik örnek alınmasını öneriyor. Uygulamada kan, idrar ve tükürük örnekleri temel alınırken, gerekli durumlarda saç ve tırnak örnekleri de incelemeye dahil ediliyor. Bu birimlerde kenevir, esrar, opiatlar, kokain, LSD, sentetik maddeler ve yasaklı haplar uzun yıllardır analiz ediliyor.

SAÇ BOYATMAK VEYA AĞARTMAK İŞE YARAR MI?

Kamuoyunda en çok konuşulan iddialardan biri saç boyatmanın ya da ağartmanın testleri yanıltabileceği yönünde. Uzmanlar bu iddiayı net bir dille reddediyor. Bazı saç işlemleri maddelerin yoğunluğunu azaltabilse de, test sonucunu değiştirmiyor. Yasaklı maddeler kan dolaşımı yoluyla saç köküne ulaşıyor ve saç telinin iç katmanında hapsoluyor. Saç uzadıkça bu maddeler de saçla birlikte ilerliyor ve aylar sonra bile tespit edilebiliyor.

İDRARI SULANDIRMA YÖNTEMİ DE SONUÇ VERMİYOR

Bol su içmek, idrara su, tuz, sirke ya da deterjan katmak gibi yöntemler de sıkça deneniyor. Ancak bu girişimler adli testlerde etkili olmuyor. İdrar örnekleri gözetmen eşliğinde alınıyor; sıcaklık ölçümü, bütünlük testleri ve çoklu tarama yöntemleriyle manipülasyonlar kolayca tespit ediliyor.

AYLAR SONRA BİLE TESPİT EDİLİYOR

Uzmanlara göre bazı yasaklı maddeler idrar testlerinde günler, yoğun kullanımda ise haftalar sonra saptanabiliyor. Saç ve tırnak analizlerinde ise maddelerin aylar, hatta bir yıl sonrasına kadar belirlenmesi mümkün. Adli tıp uzmanları, yasaklı madde testlerini yanıltmaya yönelik yöntemlerin hiçbirinin yasal süreçleri etkilemediğini vurgulayarak, bu tür girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti.