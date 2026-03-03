Adaleti sorgulatan olay İstanbul’da yaşandı. Semanur Aydın’ın mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada, Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi kritik bir karara imza attı.



TAHLİYE EDİLDİ

Daha önce iki hastanın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hekimlikten menedildiği halde gizlice ameliyat yapmaya devam eden Erol Vural ve hastane yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, dehşet verici usulsüzlükleri gözler önüne serdi. "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında yapılan teknik takiplerde; meslekten yasaklı olan Erol Vural’ın, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi’nde ameliyatlara girdiği ve bu işlemlerin başka doktorların kaşe ve imzaları kullanılarak sahte belgelerle örtbas edildiği saptandı.

HAKİM ŞERH KOYDU

Aynı davada yargılanan sanık doktor Şaban Coşkun’un ise aslında girmediği ameliyatları kendisi yapmış gibi gösterdiği, yerine Vural’ın girdiği tespit edildi.

Duruşmada maktulün eşi şikayetinden vazgeçerken, mahkeme heyeti oy çokluğuyla tahliye kararı verdi. Karara karşı oy kullanan üye hakim, Erol Vural hakkındaki suçlamaların katalog suçlar kapsamında olduğunu, meslekten men edilmesine rağmen ameliyatlara katıldığına dair hesap hareketleri ve ses kayıtlarının bulunduğunu belirterek tahliyeye itiraz etti.

Sanıklar hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik" ve "yetkisiz sağlık hizmeti verme" suçlarından 18 yıl 6 aydan 33 yıla kadar hapis isteniyordu.