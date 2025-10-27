Sadece 20 ışık yılı uzaklıkta yer alan bu gezegen, kozmik ölçekte oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Araştırmacılar, "GJ 251 c" adı verilen bu gök cismini, yaşanabilir bölge içinde yer alan "süper Dünya" sınıfında değerlendiriyor.

"YAŞAM İÇİN EN İYİ ŞANSIMIZ OLABİLİR"

Penn State Üniversitesi'nden astronom Prof. Suvrath Mahadevan, keşfi The Astronomical Journal dergisinde yayımlanan makalede şöyle değerlendirdi:

"Bu tür gezegenler, evrende yaşam bulma umutlarımızı canlı tutuyor. GJ 251 c, yıldızına ne çok uzak ne de çok yakın — tam sıvı suyun var olabileceği mükemmel mesafede."

Bilim insanları, bu konumun "Goldilocks Bölgesi" olarak adlandırıldığını ve yüzeyde yaşamı destekleyecek ideal sıcaklık koşullarını barındırabileceğini belirtiyor.

20 YILLIK GÖZLEM MEYVESİNİ VERDİ

Keşif, 20 yılı aşkın süredir süren gözlem çalışmalarının sonucu. Araştırma ekibi, Teksas'taki McDonald Gözlemevinde bulunan Habitable-Zone Planet Finder (Yaşanabilir Bölge Gezegen Bulucu) adlı yüksek hassasiyetli cihazla yıldız ışığındaki küçük dalgalanmaları analiz etti.

Bu yöntem, bir gezegenin yıldız etrafındaki dönüşü sırasında yarattığı kütle çekim etkisini ölçerek varlığını ortaya çıkarıyor.

VERİ BİLİMİ DE KULLANILDI

Penn State’ten Prof. Eric Ford, keşfin yalnızca astronomiyle değil, gelişmiş veri bilimiyle de mümkün olduğunu vurguladı:

"Yıldızın kendi aktivitesinden gelen gürültüyü bastırmak için ileri teknolojiye ve özel analiz yöntemlerine ihtiyaç vardı. Bu, disiplinler arası çalışmanın ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor."

"5-10 YIL İÇİNDE YAŞAM İZLERİ BULUNABİLİR"

Bilim insanları, GJ 251 c'nin atmosferinin henüz gözlemlenemediğini ancak yaklaşan yeni nesil teleskopların bu konuda net veriler sunabileceğini söylüyor.

Prof. Mahadevan, "Bu gezegen, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde yaşam izleri arayışımızda en güçlü adaylardan biri olacak" diyerek sözlerini tamamladı.