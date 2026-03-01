Güvenlik, sağlık hizmetleri, satın alma gücü, çevre temizliği ve yaşam maliyeti gibi kritik verilerin analiz edildiği küresel endekste Türkiye’den 5 şehir yer aldı. Hollanda şehirlerinin ilk sıraları domine ettiği listede; Bursa, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul, küresel standartlarda yaşam kalitesi sunan merkezler olarak tescillendi. Araştırma, kentlerin ekonomik dengeleri ile sosyal imkanlarını bir arada değerlendirerek hazırlanan en kapsamlı raporlardan biri olma özelliğini taşıyor.
HOLLANDA DÜNYA LİSTESİNE DAMGA VURDU
2026 verilerine göre yaşam kalitesinin zirvesinde Hollanda rüzgarı esiyor. Lahey, Utrecht ve Eindhoven gibi şehirler dünyanın en yaşanabilir ilk üç noktası olurken; Lüksemburg, Viyana ve Amsterdam gibi metropoller de üst sıralardaki yerini korudu. Avrupa kentleri, özellikle çevre kalitesi ve yüksek satın alma gücü kriterlerinde rakiplerine fark atarak listenin ilk 15 basamağını neredeyse tamamen kapattı.
İŞTE YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK ŞEHİRLERİN TAM LİSTESİ
Numbeo 2026 raporuna göre sıralama şu şekilde gerçekleşti:
LAHEY - HOLLANDA
UTRECHT - HOLLANDA
EİNDHOVEN - HOLLANDA
GRONİNGEN - HOLLANDA
ROTTERDAM - HOLLANDA
LÜKSEMBURG
VİYANA - AVUSTURYA
AMSTERDAM - HOLLANDA
GENT - BELÇİKA
NÜRNBERG - ALMANYA
KOPENHAG - DANİMARKA
MÜNİH - ALMANYA
VALENCİA - İSPANYA
GÖTEBORG - İSVEÇ
BASEL - İSVİÇRE
BURSA - TÜRKİYE
ANTALYA - TÜRKİYE
İZMİR - TÜRKİYE
ANKARA - TÜRKİYE
İSTANBUL - TÜRKİYE