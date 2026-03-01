Güvenlik, sağlık hizmetleri, satın alma gücü, çevre temizliği ve yaşam maliyeti gibi kritik verilerin analiz edildiği küresel endekste Türkiye’den 5 şehir yer aldı. Hollanda şehirlerinin ilk sıraları domine ettiği listede; Bursa, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul, küresel standartlarda yaşam kalitesi sunan merkezler olarak tescillendi. Araştırma, kentlerin ekonomik dengeleri ile sosyal imkanlarını bir arada değerlendirerek hazırlanan en kapsamlı raporlardan biri olma özelliğini taşıyor.

HOLLANDA DÜNYA LİSTESİNE DAMGA VURDU

2026 verilerine göre yaşam kalitesinin zirvesinde Hollanda rüzgarı esiyor. Lahey, Utrecht ve Eindhoven gibi şehirler dünyanın en yaşanabilir ilk üç noktası olurken; Lüksemburg, Viyana ve Amsterdam gibi metropoller de üst sıralardaki yerini korudu. Avrupa kentleri, özellikle çevre kalitesi ve yüksek satın alma gücü kriterlerinde rakiplerine fark atarak listenin ilk 15 basamağını neredeyse tamamen kapattı.

İŞTE YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK ŞEHİRLERİN TAM LİSTESİ

Numbeo 2026 raporuna göre sıralama şu şekilde gerçekleşti:

LAHEY - HOLLANDA

UTRECHT - HOLLANDA

EİNDHOVEN - HOLLANDA

GRONİNGEN - HOLLANDA

ROTTERDAM - HOLLANDA

LÜKSEMBURG

VİYANA - AVUSTURYA

AMSTERDAM - HOLLANDA

GENT - BELÇİKA

NÜRNBERG - ALMANYA

KOPENHAG - DANİMARKA

MÜNİH - ALMANYA

VALENCİA - İSPANYA

GÖTEBORG - İSVEÇ

BASEL - İSVİÇRE

BURSA - TÜRKİYE

ANTALYA - TÜRKİYE

İZMİR - TÜRKİYE

ANKARA - TÜRKİYE

İSTANBUL - TÜRKİYE