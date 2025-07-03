23 metre uzunluk, 16 metre derinliğindeki Uluköy Mağarası üç yıl önce bölgede yüzey araştırması yapılırken bulunmuştu. Mağarada Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazıları yapılıyor.

Bu sezonki kazılarda daha derine inen ekipler, Paleolitik Çağ'a ait silahlar, kazıyıcılar, insanların avladıkları hayvanlara ait kemik kalıntılarının yanı sıra ilk kez obsidyen (volkanik camlar) aletler buldu.

Bulunan aletler Mardin Müzesi’nin restorasyon, konservasyon ve analiz laboratuvarında uzmanlarca inceleniyor.

"ÇOK SAYIDA YONTMA TAŞ ALET ORTAYA ÇIKTI"

Kazının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Ergül Kodaş, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bu sezon geçmiş yıllarda başlattığımız kazıları devam etmeye, verileri güçlendirmeye ve anlamlandırmaya çalıştık. Özellikle Orta Paleolitik dönemin başı ve Erken Üst Paleolitik'le ilgili çok sayıda yeni veriye ulaştık. Bunlar arasında hayvan kemikleri çok önemli. O dönemin faunasını ve iklimini anlayabilmeleri açısından çok sayıda yontma taş aleti ortaya çıktı."

"Obsidyen aletler de bulduk. Obsidyenin 'değiş tokuş malzemesi' olarak Geç Paleolitik dönemde kullanıldığını düşünüyorduk."

"Uluköy Mağarası'nda Orta Paleolitik dönem başlarında bulduğumuz tabakada ortaya çıkan obsidyen aletler aslında bu sirkülasyonun Anadolu'da, milattan önce 160 binle 200 bin yıl kadar daha eskiye gidebileceğini göstermesi açısından çok önemli."

"Bu sadece Mardin bölgesi için değil tarih öncesi dönemde yakın doğuda obsidyen ticaretinin olduğunu, insan sirkülasyonunun yaşandığını göstermesi açısından çok kıymetli."

"Üç yıllık bir kazıda bulduklarımız çok önemli. Bunun iki nedeni var birincisi Güneydoğu Anadolu'da çok az Paleolitik çalışmanın olması, ikincisi de söz konusu mağaranın bütün kuzey Mezopotamya’da yapılan ilk ve tek mağarası kazısı olması."

"Bu bağlamda elde edilen veriler bölgesel çerçevede daha büyük etkiler yapma potansiyeline sahip."

"EN AZ DÖRT FARKLI İNSAN TÜRÜ YAŞAMIŞ"

"Kazıda tarihin akışını da değiştirecek buluntulara ulaşabildik. Buraya Homo Erectus'un son evresinde yerleşmeye başlamışlar. Büyük ihtimalle Arkaik Sapiensler, Neandertaller ve modern Sapiens, burada en az dört farklı insan türü yaşamış ve 300 bin-400 bin yıl boyunca iskan görmüş."

"İnsanlık tarihini özellikle yakın doğu merkezli olarak Afrika’dan çıkıp dünyaya yayılan bu insan türlerinin geçiş güzergahında olmasından dolayı Uluköy Mağarası insanlık tarihini değiştirebilecek bir potansiyele sahip."