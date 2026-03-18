Ryugu asteroidinden alınan örnekler, Japonya’nın uzay ajansı tarafından yürütülen Hayabusa2 görevi kapsamında Dünya’ya getirilmişti. Önceki analizlerde urasil, nikotinik asit (B3 vitamini), türevleri ve çeşitli imidazol bileşikleri tespit edilmişti.

Yeni analizlerde ise adenin, guanin, sitozin, timin ve urasil olmak üzere yaşam için kritik öneme sahip beş nükleobazın tamamının her iki örnekte de bulunduğu ortaya çıktı. Bu bulgu, asteroidlerin Dünya’ya yaşamın yapı taşlarını taşıma olasılığını artırıyor.

Bilim insanlarına göre yüksek enerjili radyasyon ve hidrojen siyanür gibi azot içeren küçük moleküller, nükleobazlara dönüştürülmüş olabilir. Daha sonra bu moleküllerin asteroidler aracılığıyla Dünya’ya taşınması, RNA ve DNA’nın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan kimyasal süreçleri desteklemiş olabilir.

Araştırma, yaşamın kökeni ve Dünya’daki biyokimyasal süreçlerin başlangıcıyla ilgili önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası, bu tür asteroid örneklerinin incelenmesinin, Dünya dışı yaşamın kimyasal temelini anlamada kritik bir rol oynayabileceğini vurguluyor.