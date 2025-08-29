Bir dönem moda dünyasının parlayan yıldızı olan İngiltere merkezli ünlü giyim markası Ted Baker, yaşadığı skandalın gölgesinden çıkamadı. 2019 yılında kurucusu Ray Kelvin hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddiaları markanın itibarını ağır biçimde sarstı. Skandal sonrası yönetim değişse de, tüketici güvenini kaybeden marka mali açıdan toparlanamadı.

TÜM MAĞAZALARI KEPENK İNDİRDİ

Uzun süren zararın ardından Ted Baker, 2024 yılında iflas sürecine girdi. Ağustos ayında alınan kararla markanın İngiltere genelindeki 46 mağazası tamamen kapatıldı. Yıllarca cadde modasının öncü markalarından biri olarak anılan şirket, kepenkleri indirmek zorunda kaldı.

Kapanış öncesinde stokları eritmek için büyük indirim kampanyaları düzenleyen marka, buna rağmen operasyonel maliyetleri karşılayamadı. Bu gelişme, modanın dev isimlerinden birinin tamamen piyasadan çekilmesiyle sonuçlandı.

Fiziksel mağazalarını kapatan Ted Baker, Kasım 2024’te yalnızca çevrim içi satışa yönelerek web sitesini yeniden açtı. Şirketin yeni stratejisi, “yüksek cadde perakendeciliği” yerine dijital platformlarda varlık sürdürmek üzerine kuruldu. Ancak moda otoriteleri, markanın eski cazibesini kazanmasının zor olduğuna dikkat çekiyor.

2026'DA YENİDEN PİYASAYA DÖNMEYİ DENEYECEKLER

Ted Baker’ın iflasının ardından, markayı Amerikan sermaye grubu Authentic Brands Group (ABG) devraldı. Operasyonları yürütmekle görevlendirilen No Ordinary Designer Label (NODL), markayı yeniden hayata döndürmek için kolları sıvadı. Planlara göre Ted Baker, 2026’nın başında yeniden fiziksel mağazalarla piyasaya dönmeyi hedefliyor.

DEV MARKA SKANDALLARIN ALTINDAN KALKAMADI

Uzmanlara göre, Ted Baker’ın çöküşünde finansal krizden çok itibar kaybı belirleyici rol oynadı. Moda sektöründe “toksik iş kültürü” suçlamalarıyla gündeme gelen marka, tüketicilerin güvenini geri kazanamayınca, skandalın etkisi doğrudan iflasla sonuçlandı.