İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmesinin ardından yetki tartışması da yeniden başladı. CHP lideri Özgür Özel, “asliye hukuk”un kararının yetki gaspı olduğunu söylemişti. CHP’nin kurultay iptal davası da asliye hukuk mahkemesinde görülüyor.



'ÇOK YANLIŞ OLUR'



AKP’nin YSK Kontenjan Temsilcisi Recep Özel, “Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bozmamalı. Böyle bir şey olamaz. Bütün sistem allak bullak olur mahkeme bu kararı bozarsa. Çok yanlış olur” demişti.

“Mutlak butlan” kavramını da değerlendiren AKP’li Özel şunları söylemişti: “Siyasi partilerin davalarında, kongrelerinde ‘yok hükmünde kabul edilmesi’ gibi bir karar görülmüş bir şey değil. O kongrenin seçimle ilgili kısımlarında karar verme süreçlerini, itiraz süreçlerini, mazbatanın verilmesi gibi konuları belirleyen seçim kurullarıdır. En son da YSK’dır. Bunların kararlarını ortadan kaldıracak herhangi bir karar olamaz. Anayasanın 79. maddesine göre YSK yetkili kılınır.”