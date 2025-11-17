Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin kara kutu çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, ön incelemede kuyruk kopması bulgusuna ulaşıldığını ve inceleme sürecinin zaman alacağını vurguladı.

Gürcistan'da kaza-kırıma uğrayan uçağın kara kutusuna ilişkin son durumu değerlendiren Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" değerlendirmesinde bulundu.

"C130’ları 1957’den beri kullanıyoruz" diyen Güler, "1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" ifadelerini kullandı.