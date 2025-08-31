38 yaşındaki Brezilyalı kahin Athos Salome, kamuoyunda 'Yaşayan Nostradamus' olarak da biliniyor. daha önce koronavirüs salgını, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü ve Microsoft'un yaşadığı küresel sistem çöküşünü önceden bildiği söyleyen Salome, bu kez dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in düğününün dünya çapında büyük bir etki yaratacağını öne sürdü.

"BÜYÜK BİR EKONOMİK ETKİ YARATACAK"

Daily Mail'e konuşan Salome, Swift'in düğününü yalnızca özel bir kutlama değil, aynı zamanda küresel ölçekte tüketilecek bir "kültürel ürün" olarak gördüğünü söyledi:

"Taylor, hayatını milyar dolarlık bir içeriğe dönüştürmeyi biliyor. Disney+ ile yaptığı turne anlaşması bunun en büyük kanıtı. Eğer aynı mantığı düğününe uygularsa, yalnızca belgeselden sekiz haneli gelir elde edebilir."

Salome'ye göre bu evlilik yalnızca Taylor'ın değil, NFL yıldızı nişanlısı Travis Kelce'nin de hayatını değiştirecek:

"Travis artık sadece bir oyuncu olmayacak; NFL için stratejik bir değer haline gelecek. Lig, bu çifti küresel ölçekte yeni kitlelere ulaşmak için bir fırsat olarak görüyor. Tom Brady ve Gisele Bündchen bile bu seviyede ortak etki yaratmadı."

KÜRESEL İMPARATORLUK KEHANETİ

kahin, çiftin düğününün ardından "Swift+Kelce" markasıyla spor ve yaşam tarzı projelerinin hayata geçirilebileceğini; spor uygulamaları, sağlık programları ve yaşam tarzı ürünleri çıkarabileceklerini öngörüyor.

Hatta Disney ya da başka bir medya devinin, tıpkı Netflix'in The Crown dizisi gibi çiftin hikayesini anlatan bir mini diziye şimdiden hazırlandığını iddia ediyor:

"Taylor müzikleri üstlenecek, Travis spora yön verecek. Bu hikaye keşfedilmeyi bekleyen bir kültürel anlatı..."

2026'DA "KÜLTÜREL DÖNÜŞ NOKTASI"

Salome, çiftin düğününü 2026 Mayıs veya Haziran ayında, Travis'in NFL sezonu bittikten ve Taylor'ın yeni albümü 'The Life of a Showgirl' yayınlanmadan önce gerçekleşeceğini öngörüyor:

"Bu evlilik sadece romantik bir birleşme olmayacak. Küresel marka stratejisi, teknoloji, toplumsal etki ve kültürel yumuşak güç karışımı bir 'kültürel imparatorluğun' doğuşuna sahne olacak."