Daily Mail'in haberine göre; Salomé, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in Virginia’daki Quantico üssünde düzenlediği toplantıda yaklaşık 800 üst düzey general ve amiralin bir araya gelmesinin “yaklaşan bir kriz veya stratejik aciliyet” işareti olduğunu söyledi. Bu toplantının rutin bir organizasyon değil, “kolektif sadakat testi” olduğunu iddia etti.

ORDUDA YENİ DİSİPLİN ANLAYIŞI

Toplantıda Hegseth, orduda yeni bir disiplin anlayışı getireceğini açıkladı. “Artık DEI, elbiseli adamlar ya da cinsiyet yanılgısı yok... savaşa hazırlanın” diyen Hegseth, tüm askerler için erkek standartlarında fitness testleri uygulanacağını, bunun kadınların hizmet etmesini engellemek için değil, standartların cinsiyetler arası eşit olması için getirildiğini belirtti. “Kadınlar başarırsa harika, başaramazlarsa öyle olsun; bu zayıf erkeklerin de elenmesi demek” dedi.

Hegseth ayrıca askerî eğitim yönergelerinin “olması gerektiği gibi” yeniden düzenleneceğini ve “sert, disiplinli, korkutucu” bir eğitim sistemine dönüleceğini söyledi. Talim çavuşlarının yeniden fiziksel temasla eğitim verebileceğini de belirterek, ordunun “politik yumuşama ve uyanıklık” anlayışından uzaklaşacağını ifade etti.

'TESADÜF DEĞİL'

Salomé, toplantının Quantico üssünde yapılmasının da tesadüf olmadığını vurguladı. Üssün özel operasyonlar ve istihbaratla ilişkilendirildiğini, bu büyüklükteki toplantıların genellikle başka alanlarda düzenlendiğini belirterek, konunun siber güvenlik veya yeni nesil silahlarla ilgili olabileceğini ileri sürdü.

Medyum, toplantının ardından Pentagon’da II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük subay tasfiyesinin yaşanabileceğini, “zorunlu emeklilikler, sessiz görevden almalar ve stratejik atamalar” olacağını öne sürdü. Ayrıca ABD’nin Orta Doğu, Avrupa ve Asya’daki küresel varlığını azaltarak iç savunma, sınırlar ve Batı Yarımküreye odaklanacağını, bunun da ülkenin “kıtasal bir kaleye” dönüşmesi anlamına geldiğini iddia etti.

'PRATİKLİKTEN ÇOK GÖRSELLİK'

Salomé’ye göre toplantıya Başkan Donald Trump’ın katılması “en sembolik jest” oldu. “Trump’ın yüzlerce generalin önünde olması sadece bir konuşma değil; Pentagon üzerinde mutlak güç imajının inşası” diyen Salomé, Hegseth’in amacının pratiklikten çok görsellik olduğunu savundu. Bu toplantının, askerî elitin kolektif teslimiyetinin ilk provası olduğunu ve görüntülerin kurumsal sadakatin kanıtı olarak kullanılacağını öne sürdü.

Salomé, bu adımların içerde sivil-asker ayrışmasını doğurabileceğini, dışarıda ise müttefiklerin uluslararası taahhütlerin terk edileceğinden kaygılanabileceğini söyledi. Rakiplerin bu hamleleri zayıflık veya içerde sertleşme işareti olarak yorumlayabileceğini de ekledi. Önümüzdeki aylarda sessiz tasfiyeler, komuta birleşmeleri ve yeni bir Ulusal Savunma Stratejisi duyurusu gibi adımların gelebileceğini ifade etti.