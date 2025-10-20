Yasemin Allen sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Önceki gün piyano başına geçen oyuncu, ellerinin yanında ayaklarını da kullandı.

Hareketli bir şekilde piyanoyu çalan ve ortaya ilginç görüntüler çıkaran Allen, "Sadece ateş" notunu düştü.

Allen’ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

"20 PARMAĞINDA 20 MARİFET"

Bazı kullanıcılar, "20 parmağında 20 marifet", "Ayaklar muazzam", "Sen ahtapot musun?" ve "Ellerini ve ayak parmaklarını aynı anda kullanmak çok zor" gibi mesajlar gönderdi.