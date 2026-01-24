Saba Tümer'in programına konuk olan oyuncu Yasemin Allen, itirafıyla şaşırttı.

Allen, "Duygusal zekan mı daha iyi yoksa matematiksel zekan mı?" sorusuna "Duygularım çok yoğun olduğu için duygusal zekamı geliştirmek üzerine çok çalışıyorum. Matematik zekam sıfırlarda olduğu için, hiç hesap yapamam kafamda. O yüzden net olarak duygusal zeka" yanıtını verdi.

Erkek kardeşinin Atlas adında 5 aylık bir oğlu olduğunu söyleyen Yasemin Allen, doğru şartlarda çocuk fikrine sıcak baktığını ve zamanı gelince istediğini belirtti.

"TRAMVAYA ASILMAK GİBİ BANA DA ASILMAK YASAKTIR"

36 yaşındaki oyuncu "Sektörde bir saygısızlık yaşadın mı hiç?" sorusu üzerine de "İlk başladığım zamanlarda bazı güç sahibi erkeklerin bir takım denemeleri, mesajları, münasebetsiz şeyler oldu" diye konuştu. Ardından bu durum sonrası ne tepki verdiğini de açıkladı: "Taksim'deki tramvaylara olduğu gibi bana da asılmak tehlikeli ve yasaktır' diye mesaj atmıştım" şeklinde konuştu.